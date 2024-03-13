"Мальчик и птица": как японский режиссёр Хаяо Миядзаки создавал своё аниме с 2016 года

Хаяо Миядзаки удостоился "Золотого глобуса" за своё аниме "Мальчик и птица" в номинации "лучший анимационный фильм". По словам друзей режиссёра, каждый раз, начиная работать над новым мультфильмом, он говорит, что это будет его последняя работа.
Так же было и с "Мальчиком и птицей", однако сейчас Миядзаки уже думает о том, что будет снимать дальше, поэтому об окончании его творческой карьеры говорить ещё точно рано.
"Мальчик и птица" снимался с 2016 года. В среднем за один день в течение этих лет команда художников создавала одну минуту мультфильма.
Оригинальное название аниме — "Как поживаете?". Это название режиссёр позаимствовал у Ёсино Гэндзабуро, написавшего одноимённую книгу, а сюжет мультфильма строится по книге Джона Коннолли "Книга потерянных вещей".
Один из художников долго работал над сценой, в которой лягушки заползают на лицо мальчика. Аниматор старался, чтобы это выглядело не слишком натуралистичным и пугающим, однако в результате эпизод всё равно получился достаточно неприятным, что не отменяет красоту и эстетику всего мультфильма в целом.
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