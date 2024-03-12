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Актриса Наталия Антонова поделилась секретами, как поддерживать молодость и красоту без операций

Актриса Наталия Антонова рассказала, что любовь мужа держит ее в тонусе

1:19
Кино

50-летняя звезда мелодрам Наталия Антонова посетила шоу Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия", где рассказала о том с каким нетерпением ждет внуков от недавно женившегося сына Артема, о своем опыте материнства и о переживаниях во время беременности.

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Антонова призналась, что во время третьей беременности поправилась до 87 кг, что ее мужа-врача просто шокировало.

"Муж мне сказал: "Ты мне нравилась, когда была постройнее”. Я ему ответила, что я многодетная мама и могу выглядеть так, как мне нравится. Вероятно, я его оскорбила, и тогда он ответил: "Такая ко мне в спальню не заходи!”" — поделилась Антонова.

Это заставило ее задуматься о своем здоровье. Она приняла решение похудеть для возвращения уважения мужа. С тех пор на протяжении уже 15 лет она придерживается интервального голодания, ужинает в 8 вечера и завтракает в 8 утра, а также занимается спортом через день.

Антонова рассказала, что практикует упражнения для лица и никогда не делала операции или инъекции, предпочитая маски и массажи. Актриса считает, что ее красоту и молодость питает любовь мужа и утверждает, что без этого она не могла бы выглядеть так прекрасно.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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