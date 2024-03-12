Юрий Назаров, народный артист РФ, рассказал о гонораре за съёмки фильма "Андрей Рублёв" режиссёра Андрея Тарковского

"Не обидели": Юрий Назаров раскрыл размер своего гонорара за фильм "Андрей Рублёв"

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Юрий Назаров, народный артист России, рассказал, какую сумму он получил за участие в фильме Андрея Тарковского "Андрей Рублёв". Эту информацию он сообщил изданию "Аргументы и Факты".

Фото: Личная фототека by Барканов Сергей Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic, 1.0 Generic.

Деятель кино поделился, что заплатили ему щедро. Причём, по его словам, ставка за один день на площадке была самой высокой во времена Советского Союза.

"Мне хорошо заплатили, не обидели. Мы вдвоём с Толей Солоницыным, который играл Андрея Рублёва и ещё никому известен не был, не имели никакого звания на тот момент. Но Тарковский нам высшие ставки выбил. 40 рублей за съёмочный день — это было самое высокое вознаграждение при советской власти", — заявил Юрий Назаров.

При этом известный актёр отметил, что за весь съёмочный процесс он получил примерно 800 рублей.

Юрий Назаров также заявил, что он бы принял участие в фильме Андрея Тарковского и без какого-либо вознаграждения. По его мнению, этот режиссёр схож с писателем Львом Толстым по своему масштабу личности.

Напомним, что Андрей Назаров сыграл во многих популярных картинах. Среди них есть такие известные проекты, как "Маленькая Вера", "Земля Санникова" и "Трактир на Пятницкой". В общей сложности, его фильмография насчитывает более 300 картин.