Татьяна Арнтгольц пришла на спектакль своей сестры в компании дочери от Ивана Жидкова

Татьяна Арнтгольц с дочерью пришла на спектакль поддержать родную сестру на важном для нее мероприятии. 41-летняя актриса стала мамой в 2009 году, родив дочь Марию от своего коллеги Ивана Жидкова. После пяти лет брака, пара развелась в 2013 году, но смогла остаться друзьями.
Арнтгольц редко посещает светские мероприятия и не дает интервью, поэтому ее выход на театральную премьеру в компании 14-летней дочери привлек внимание поклонников. В постановке занята родная сестра-близнец Татьяны — Ольга Арнтгольц. Выложив снимок сестры с коллегами на поклоне, она подписала его:
"С премьерой! "Мужской сезон" — спектакль тонкий, трогательный смешной".
Также Арнтгольц опубликовала селфи с дочерью Марией, которая унаследовала ее тонкие красивые черты лица и ямочки на щеках, написав, что они группа поддержки.
Между тем, Мария живет с отцом, Иваном Жидковым. По его словам, это связано с особенностями переходного возраста. Это не мешает девочке проводить много времени со своей мамой, ее мужем, звездой сериала "Кухня" Марком Богатыревым, и младшим братом — трехлетним Данилой. Не так давно они всем семейством отдыхали в Таиланде.
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