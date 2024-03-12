Ивана Урганта можно будет увидеть в фильме "Во сне ты горько плакал"

Иван Ургант снова вернётся на большие экраны

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Как сообщает издание "7Дней", известный российский шоумен Иван Ургант принял участие в фильме журналиста Николая Солодникова. Это картина под названием "Во сне ты горько плакал".

Фото: Инстаграм Ивана Урганта

В Telegram-канале "Солодников" 11 марта опубликовали первую афишу предстоящего фильма с участием шоумена. Так, на постере он едет на велосипеде с маленьким мальчиком где-то на природе. Иван Ургант одет в белую рубашку, а его взгляд устремлён вдаль и выражает задумчивость.

Издание также сообщает, что съёмочный процесс картины "Во сне ты горько плакал" проходил в северной столице России, Санкт-Петербурге, и около Новгорода. Помимо шоумена, в проекте можно будет увидеть актёров Полину Агурееву, Алёну Кучкову, Леонида Бичевина, известного по фильмам "Груз 200" и Однажды в провинции", и других деятелей кино.