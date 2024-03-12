Голливудский актёр Майкл Китон так и не смог понять, почему его персонажа показали в "Морбиусе"

Майкл Китон не понял смысла своего участия в фильме "Морбиус"

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В ходе одного из выпусков подкаста Happy Sad Confused, голливудский актёр Майкл Китон рассказал о своём участии в фильме 2022 года "Морбиус".

Фото: Кадр из фильма "Морбиус", KinoNews.ru

В картине он сыграл персонажа Стервятника. По словам деятеля кино, он так и не смог понять, почему его героя добавили в проект. Актёр уточнил, что создатели фильма не объяснили ему своё решение.

"Я понятия не имею, почему я оказался там. Даже они [создатели] не смогли толком объяснить это", — поделился Майкл Китон.

Напомним, что фильм "Морбиус" показывает историю Майкла Морбиуса, человека, который имеет серьёзное заболевание крови. Он решает провести эксперимент, чтобы исцелиться. Однако в ходе него главный герой превращается в самого настоящего вампира.

Фильм не был высоко оценён как критиками, так и зрителями.