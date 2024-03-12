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Алёна Хмельницкая после расставания с Александром Синюшиным открыта новым чувствам

Алёна Хмельницкая призналась, что рассталась с молодым возлюбленным

0:53
Кино

Алёна Хмельницкая впервые признала, что отношения с молодым избранником Александром Синюшиным остались в прошлом. 

Алёна Хмельницкая призналась, что рассталась с молодым возлюбленным
Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz is licensed under This image is from Unsplash and was published prior to 5 June 2017 under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Актриса отметила, что по-прежнему придает значение романтике в отношениях. Несмотря на развод с режиссером Тиграном Кеосаяном в 2014 году, она продолжала верить в любовь и в 2016 году встретила Синюшина. Несмотря на разницу в возрасте в 13 лет и неудачу в браке, Алёна решила дать новому роману шанс, и он продолжался до 2022 года. 

Признаваясь в расставании, Хмельницкая подчеркивает, что не видит смысла в узаконивании отношений, а свидетельство о браке лишь бумажка, хотя Синюшин ранее говорил, что предлагал Алене руку и сердце. Хмельницкая не унывает и объясняет, что романтику нужно искать во всём и подчёркивает важность поддержки и понимания друг друга.

Кеосаян БРОСИЛ ее с ДЕТЬМИ ради Симоньян | Cпит с МОЛОДЕНЬКИМ. Виражи судьбы Алены Хмельницкой.
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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