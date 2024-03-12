Алёна Хмельницкая после расставания с Александром Синюшиным открыта новым чувствам

Алёна Хмельницкая призналась, что рассталась с молодым возлюбленным

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Алёна Хмельницкая впервые признала, что отношения с молодым избранником Александром Синюшиным остались в прошлом.

Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz is licensed under This image is from Unsplash and was published prior to 5 June 2017 under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Актриса отметила, что по-прежнему придает значение романтике в отношениях. Несмотря на развод с режиссером Тиграном Кеосаяном в 2014 году, она продолжала верить в любовь и в 2016 году встретила Синюшина. Несмотря на разницу в возрасте в 13 лет и неудачу в браке, Алёна решила дать новому роману шанс, и он продолжался до 2022 года.

Признаваясь в расставании, Хмельницкая подчеркивает, что не видит смысла в узаконивании отношений, а свидетельство о браке лишь бумажка, хотя Синюшин ранее говорил, что предлагал Алене руку и сердце. Хмельницкая не унывает и объясняет, что романтику нужно искать во всём и подчёркивает важность поддержки и понимания друг друга.