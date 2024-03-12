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Станислав Садальский рассказал, как Нина Русланова выбросила Ахеджакову в окно

Нина Русланова выкинула из окна Ахеджакову на съемках фильма "Небеса обетованные"

1:17
Кино

Нина Русланова, одна из самых любимых актрис российского зрителя, сыграла 150 ролей, в том числе в таких культовых фильмах как "Зимняя вишня", "Валентин и Валентина" и "Собачье сердце".

Нина Русланова выкинула из окна Ахеджакову на съемках фильма "Небеса обетованные"
Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

По словам ее коллег, на съемочной площадке с ней было нелегко. Актрису обвиняли в трудном, вспыльчивом характере. Однажды она даже выкинула Лию Ахеджакову в окно.

Актер Станислав Садальский рассказал историю, связанную со съемками фильма "Небеса обетованные". По сценарию портниха из Твери, в роли которой выступала Русланова, громко призывала купить фрукты без пестицидов. Эти крики раздражали Ахеджакову и она пожаловалась режиссеру Эльдару Рязанову, но тот не обратил на внимания.

"И вот во время очередного дубля Лия сорвала с Нинки головной убор, ударила по башке и прокричала: "Да замолчи ты!" Нинка, побагровев, схватила Лию за грудки, подняла и вышвырнула прямо в окно. Стекла — вдрызг, шум, гам", — приводит слова Садальского PROZVEZD.

К счастью, съемки были на первом этаже, и никто не пострадал, но после этого Русланову перестали приглашать в картины Рязанова. Позже он, конечно, простил актрису — у каждого свои недостатки, но работать с ней не рисковал.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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