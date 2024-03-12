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Cadillac без мотора внутри: почему Стивен Кинг не любит фильм "Сияние" Стэнли Кубрика

Почему Стивену Кингу никогда не нравилась экранизация его романа "Сияние"

1:12
Кино

По романам Стивена Кинга снято великое множество фильмов. Сам писатель считает самой удачной экранизацией своих произведений фильм "Зелёная миля". Об остальных фильмах он худшего мнения. Особенно это касается "Сияния" Стэнли Кубрика.

Почему Стивену Кингу никогда не нравилась экранизация его романа "Сияние"
Фото: vk.com by https://vk.com/stephen_king_book is licensed under public domain

В самом начале, когда Кубрик только задумал снять фильм об ужасах, происходящих в оторванном от мира отеле, у режиссёра возникли серьёзные разногласия с писателем. Кинг считал выбор актёров Кубрика неудачным, а Кубрик не соглашался с Кингом. После этого автор книги отказался от участия в рекламной компании.

Впоследствии Кинг говорил, что зрители могут найти много причин любить этот фильм, однако так происходит только за счёт красивых спецэффектов.

"Это как большой красивый Cadillac без мотора внутри: вы можете сидеть в нём и наслаждаться запахом кожаной обивки. Единственная вещь, которую вы сделать не можете, — это куда-то на нём поехать", — говорил Кинг.

Также он называл Кубрика скептиком, который в принципе не мог постичь абсолютного бесчеловечного зла отеля "Оверлук". Писатель уверен, что Кубрик не сумел уловить и передать то самое настроение, которое чувствуется в книге.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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