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Искусство перевоплощения: 5 молодых актёров, которые "постарели" ради своих ролей

5 молодых актёров, сыгравшие стариков

2:48
Кино

Хороший актёр должен уметь сыграть любого персонажа, даже сильно отличающегося по характеру и темпераменту от него самого, но с возрастом героев дело обстоит сложнее: даже хороший грим не всегда способен до конца замаскировать молодость, однако были и такие молодые актёры, которые настолько хорошо перевоплотились в стариков, что на экране их трудно узнать.

5 молодых актёров, сыгравшие стариков
Фото: vk.com by https://vk.com/leonardodicaprioof is licensed under public domain

Леонардо Ди Каприо

Для большинства зрителей Леонардо Ди Каприо - это в первую очередь юный романтический герой из "Титаника. Не все знают о его роли в фильме "Дж. Эдгар" Клинта Иствуда, где он сыграл бывшего главу ФБР Джона Эдгара. Каждый день перед съёмками актёра по пять часов гримировали, чтобы не оставить на его лице ни следа от молодости, однако фильм не имел успеха из-за множества вымышленных фактов и морали, разделяющей всё на чёрное и белое.

Брэд Питт

Брэда Питта гримировали так же долго, как и Ди Каприо. Это неудивительно: в "Загадочной истории Бенджамина Баттона" он исполнил роль человека, для которого время идёт наоборот: он родился стариком и по ходу действия молодеет. Для этого персонажа молодость — то же самое, что для обычных людей старость, и умирает он младенцем, которому дальше молодеть уже некуда.

Джаред Лето

Над образом Джареда Лето в фильме "Господин Никто" гримёрам пришлось потрудиться ещё сильнее, ведь актёр и певец исполнил роль 118-летнего человека, пытающегося вспомнить подробности из своей биографии. По словам режиссёра Жако ван Дормеля, в этом фильме задаются вопросы, на которые нет ответов.

Тильда Суинтон

Действие фильма "Отель Гранд Будапешт" происходит в разное время: в 1930, 1968 и 1985 годах. Режиссёр Уэс Андерсон, который всегда предпочитал экономить и не тратил много средств на создание фильмов, на этот раз нанял лучших гримёров, чтобы превратить молодую Тильду Суинтон в старую эксцентричную даму. Пока гримёры часами "колдовали" над её образом, она тренировалась, пробовала разные интонации, упражнялась в мимике и жестах. В результате актриса говорила, что постаралась на славу и осталась довольна своей ролью.

Кэрис ван Хаутен

Изначально Кэрис ван Хаутен могла исполнить роль Серсеи в "Игре престолов", но она отказалась от участия в кастинге, поскольку была занята в фильме "Пожиратели". В результате в "Игре престолов" она сыграла героиню гораздо старше своих лет — Мелисандру. Во всех интервью актриса рассказывала, что хотела добиться максимальной правдоподобности, и поэтому во всех эпизодах, где должна была раздеваться, отказывалась от дублёрш. По словам Кэрис, это было важной составляющей образа её героини.

 

 

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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