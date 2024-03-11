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Незрячие и слабовидящие бесплатно посмотрят "Мастера и Маргариту" с тифлокомментированием в Мурманске

В Мурманске бесплатно покажут "Мастера и Маргариту" с тифлокомментированием

1:04
Кино

12 марта в кинотеатре мурманского торгово-развлекательного центра на Ленина, 32 состоится бесплатный показ фильма "Мастер и Маргарита" для незрячих и слабовидящих. Несмотря на проблемы со зрением, такие зрители смогут оценить происходящее на экране благодаря тифлокомментариям.

В Мурманске бесплатно покажут "Мастера и Маргариту" с тифлокомментированием
Фото: web.archive.org by Вячеслав Лобанов is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Благодаря приложению "Особый взгляд" для людей, которые ещё недавно не могли смотреть кино, создан специальный сервис с тифлокомментариями. На бесплатном пробном показе "Мастера и Маргариты" разработчики сервиса оценят его качество, чтобы в дальнейшем ввести в массовое использование.

Тифлокомментирование - это краткое описание действия, предметов и героев на экране. Оно необходимо для того, чтобы незрячий зритель мог не только слышать реплики персонажей, но и представлять всю картинку в целом.

Авторы тифлокомментариев должны обладать умением подбирать чёткие и лаконичные выражения, чтобы картинка появлялась перед мысленным взором, но в то же время не перегружать зрителя длинными описаниями.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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