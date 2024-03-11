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BadComedian заявил, что у фильма "Оппенгеймер" не было конкурентов на "Оскаре"

"Конкуренции не было": BadComedian рассказал о победах "Оппенгеймера" на "Оскаре"

1:11
Кино

Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил, что конкурентов у фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" не было. Об этом он рассказал изданию "Газета.Ru".

"Конкуренции не было": BadComedian рассказал о победах "Оппенгеймера" на "Оскаре"
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Видеоблогер и кинокритик сообщил, что на этот раз всё было не так просто с премией "Оскар".

"Безусловно, был фильм с Эммой Стоун ("Бедные-несчастные"), но, мне кажется, он не так громко прогремел, как "Оппенгеймер", не такое внимание к нему было приковано", — сказал Евгений Баженов.

Он добавил, что "Оппенгеймер" совершенно точно является самой лучшей из представленных картин.

"Дело в том, что у "Оппенгеймера", по сути, конкуренции не было, и он всё выхватил", — уточнил Евгений Баженов.

Также BadComedian не удивлён, что фильм режиссёра Греты Гервиг "Барби" не был замечен во время торжественной церемонии.

"Я не очень понимаю, за что "Барби" вообще можно дать много "Оскаров". Там костюмы — да, сценарий, как мне кажется, там плох, актёрская игра… Но это не серьёзное кино", — cказал он.

Напомним, что в это воскресенье состоялась 96-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Она прошла в Лос-Анджелесе, в театре Dolby.

Фильм "Барби" победил лишь в одной номинации — "лучшая песня", в то время как "Оппенгеймер" удостоился семи наград.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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