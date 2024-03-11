Kion опубликовал музыкальный тизер предстоящего сезона сериала "Обоюдное согласие" режиссёра Валерии Гай Германики

Онлайн-кинотеатр Kion на официальном YouTube-канале выложил музыкальный тизер второго сезона сериала "Обоюдное согласие". На площадке уже скоро состоится премьера кинокартины.
СМИ сообщают, что новый сезон не связан с прошлым по сюжету. Их объединяет только общая тема.
В качестве режиссёра картины снова выступила Валерия Гай Германика. Основные роли в ленте сыграли Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков и другие актёры.
По сюжету картины трагически погибает предприниматель Григорий Венишев. Его супругу Марину начинают подозревать в совершении преступления, поскольку все улики оказываются против неё. В ходе следствия также выясняется, что в семье имел место абьюз. Но на самом ли деле Марина виновна? В этом будет разбираться следователь Анна и правозащитница Ида.
Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.