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Kion опубликовал музыкальный тизер предстоящего сезона сериала "Обоюдное согласие" режиссёра Валерии Гай Германики

Kion выложил музыкальный тизер нового сезона сериала "Обоюдное согласие"

0:53
Кино

Онлайн-кинотеатр Kion на официальном YouTube-канале выложил музыкальный тизер второго сезона сериала "Обоюдное согласие". На площадке уже скоро состоится премьера кинокартины.

Kion выложил музыкальный тизер нового сезона сериала "Обоюдное согласие"
Фото: Кадр из сериала "Обоюдное согласие", kino-teatr.ru by omela

СМИ сообщают, что новый сезон не связан с прошлым по сюжету. Их объединяет только общая тема. 

В качестве режиссёра картины снова выступила Валерия Гай Германика. Основные роли в ленте сыграли Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков и другие актёры.

По сюжету картины трагически погибает предприниматель Григорий Венишев. Его супругу Марину начинают подозревать в совершении преступления, поскольку все улики оказываются против неё. В ходе следствия также выясняется, что в семье имел место абьюз. Но на самом ли деле Марина виновна? В этом будет разбираться следователь Анна и правозащитница Ида.

«Обоюдное согласие» | Тизер | KION
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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