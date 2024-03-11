Фильм Антуана Фукуа про Майкла Джексона будет посвящён опровержению обвинений, выдвинутых против покойного короля поп-музыки

Байопик о Майкле Джексоне убедит зрителей в невиновности поп-короля

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Новый байопик от Антуана Фукуа о Майкле Джексоне будет посвящен не только великому наследию поп-короля, но и обвинениям в домогательствах, уничтожившим не только его репутацию, но и жизнь. Автор намерен доказать невиновность артиста.

Фото: unsplash.com by Matthias Blonski is licensed under Creative Commons CC0 License

Режиссером ленты стал Антуан Фукуа "("Тренировочный день", "Быстрее пули"), а сценарий пишет Джон Логан ("Гладиатор", "Последний самурай"). Исполнителем роли Майкла Джексона в байопике объявлен Джафар Джексон — племянник легендарного музыканта, который занимается танцами и вокалом с 12 лет.

Согласно информации от Puck News, один из эпизодов "Майкла" включает сцену, где правоохранительные органы обыскивают ранчо Neverland после обвинений в изнасиловании в 1993 году от Джордана Чандлера. Создатель фильма стремится доказать невиновность артиста. Картина расскажет о сложной жизни Майкла Джексона и его многочисленных достижениях, благодаря которым он стал величайшим артистом всех времён.