Успех фильма "Оппенгеймер" принес Кристоферу Нолану 72 миллиона долларов

Кристофер Нолан получил огромный гонорар и проценты за "Оппенгеймера"

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Кристофер Нолан получил внушительный доход за работу над "Оппенгеймером". Коммерческий успех фильма обеспечил ему не только солидный гонорар, но и долю от прибыли.

Фото: pinterest.com by Fawzan Khan is licensed under public domain

"Мне задают вопрос: "Что я думаю о состоянии кинобизнеса?" А я действительно не знаю, как ответить. Мы только что выпустили трехчасовой фильм о квантовой физике с рейтингом R, и он заработал почти миллиард долларов. Вот что. Очевидно, мы видим, что аудитория есть, и они рады увидеть что-то новое", — комментировал постановщик.

Кристофер Нолан, согласно исследованию Forbes, получил 15 процентов от кассовых сборов "Оппенгеймера". Это означает, что режиссер будет получать деньги до тех пор, пока фильм будет приносить прибыль до того как студия Universal Pictures окупит свои затраты. До вычета налогов и оплаты агента с адвокатом, его доход уже составил примерно 72 миллиона долларов. Выплаты режиссеру будут увеличиваться по мере перепродажи фильма стриминговым платформам и лицензирования его для домашнего просмотра.