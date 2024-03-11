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Вышел трейлер постапокалиптического триллера "Судная ночь в Аркадии" с Николасом Кейджем в главной роли

Николас Кейдж снялся в пост-апокалиптическом триллере "Судная ночь в Аркадии"

0:48
Кино

В пост-апокалиптическом триллере "Судная ночь в Аркадии" Николас Кейдж играет роль отца двух детей Томаса (Макс Дженкинс) и Джозефа (Джейден Мартелл)в страдающем антиутопическом мире.

ARCADIAN Official Trailer (2024) Nicolas Cage

События фильма разворачиваются в будущем, где оставшимся выжившим в мире угрожают загадочные существа, активизирующиеся по ночам. При этом неясно, что стало причиной катастрофы, есть лишь предположения, что они связаны с климатическими изменениями.

Когда один из сыновей, Томас, не возвращается домой до заката, его отец, Пол, начинает мучительное, полное смертельной опасности путешествие в надежде его спасти. Мировая премьера запланирована на SXSW 11 марта, а в прокате он появится с 12 апреля.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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