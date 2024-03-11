Вышел трейлер постапокалиптического триллера "Судная ночь в Аркадии" с Николасом Кейджем в главной роли

Николас Кейдж снялся в пост-апокалиптическом триллере "Судная ночь в Аркадии"

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

В пост-апокалиптическом триллере "Судная ночь в Аркадии" Николас Кейдж играет роль отца двух детей Томаса (Макс Дженкинс) и Джозефа (Джейден Мартелл)в страдающем антиутопическом мире.

ARCADIAN Official Trailer (2024) Nicolas Cage

События фильма разворачиваются в будущем, где оставшимся выжившим в мире угрожают загадочные существа, активизирующиеся по ночам. При этом неясно, что стало причиной катастрофы, есть лишь предположения, что они связаны с климатическими изменениями.

Когда один из сыновей, Томас, не возвращается домой до заката, его отец, Пол, начинает мучительное, полное смертельной опасности путешествие в надежде его спасти. Мировая премьера запланирована на SXSW 11 марта, а в прокате он появится с 12 апреля.