"Нас там быть не должно": российский режиссёр Алексей Герман высказался по поводу "Оскара"

Кинорежиссёр Алексей Герман накануне церемонии вручения наград за достижения в сфере киноиндустрии "Оскар" рассказал корреспондентам издания "Комсомольская правда", почему он не будет смотреть трансляцию вручения главных призов на американской кинопремии.
Он отметил, что отечественные фильмы там представлены не будут, так как мир сейчас находится на грани Третьей мировой войны. В настоящее время все связи деятелей кино разрушены, а искусством управляет политика. Сценарист выразил надежду на то, что в конечном итоге все связи восстановятся, если не произойдёт ядерный конфликт.
"Оппенгеймер" — фильм хороший. Пожелаем удачи. И не будем расстраиваться, что мы там быть не можем. И там быть и не должны", — резюмировал режиссёр.
Фильм Кристофера Нолана рассказывает об учёном Роберте Оппенгеймере, который руководил созданием первой атомной бомбы. Повествование начинается с учёбы физика в Англии и Европе, а заканчивает двумя судебными слушаниями.
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