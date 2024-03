"Нас там быть не должно": российский режиссёр Алексей Герман высказался по поводу "Оскара"

Кинорежиссёр Алексей Герман накануне церемонии вручения наград за достижения в сфере киноиндустрии "Оскар" рассказал корреспондентам издания "Комсомольская правда", почему он не будет смотреть трансляцию вручения главных призов на американской кинопремии.

Фото: pinterest.com by Fawzan Khan is licensed under public domain