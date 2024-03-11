Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Берхеггер: необходимо срочно построить новые убежища
Как капуста помогает сбросить вес: советы экспертов по здоровому питанию
Украине планируют отдать не все обещанные F-16
Премьер-министр Саксонии разделяет призыв Папы Римского к переговорам с Россией
Собчак высказалась о результатах кинопремии "Оскар": полностью согласна с киноакадемией
Эксперт объяснил способность умных часов к измерению пульса у колбасы
Эксперты нашли решение для здоровья в условиях сидячего образа жизни
Солдаты ВСУ жалуются на российские авиабомбы
Узнали у эксперта, действенны ли содо-солевые ванны для снижения веса
"Нас там быть не должно": российский режиссёр Алексей Герман высказался по поводу "Оскара"

Режиссер Алексей Герман рассказал, почему российских фильмов не должно быть на "Оскаре"

Кино

Кинорежиссёр Алексей Герман накануне церемонии вручения наград за достижения в сфере киноиндустрии "Оскар" рассказал корреспондентам издания "Комсомольская правда", почему он не будет смотреть трансляцию вручения главных призов на американской кинопремии.

Режиссер Алексей Герман рассказал, почему российских фильмов не должно быть на "Оскаре"
Фото: pinterest.com by Fawzan Khan is licensed under public domain

Он отметил, что отечественные фильмы там представлены не будут, так как мир сейчас находится на грани Третьей мировой войны. В настоящее время все связи деятелей кино разрушены, а искусством управляет политика. Сценарист выразил надежду на то, что в конечном итоге все связи восстановятся, если не произойдёт ядерный конфликт.

"Оппенгеймер" — фильм хороший. Пожелаем удачи. И не будем расстраиваться, что мы там быть не можем. И там быть и не должны", — резюмировал режиссёр.

Фильм Кристофера Нолана рассказывает об учёном Роберте Оппенгеймере, который руководил созданием первой атомной бомбы. Повествование начинается с учёбы физика в Англии и Европе, а заканчивает двумя судебными слушаниями.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
На границе разбиты диверсанты ВСУ. Под Авдеевкой уничтожен ещё один "Абрамс" Дмитрий Плотников
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Компания Polymetal International продала свои российские активы
Минтранс запросил дополнительные средства для выкупа воздушных судов
Роскачество уточнило тонкости ремонта в съёмной квартире
Традесканция комнатная: основные принципы того, как о ней заботиться
Госдума рассмотрит законопроект об обязательном страховании военных
Как определить качество семян?
Русский Репортаж представил локализованный трейлер фильма "Дождь из мужчин"
В Ростовской области стартовала Эстафета добрых дел
Как сохранить гибкость с возрастом
На Украине запретили писать о разбитой технике США - это "кремлёвская пропаганда"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников