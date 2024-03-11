"Нас там быть не должно": российский режиссёр Алексей Герман высказался по поводу "Оскара"

Режиссер Алексей Герман рассказал, почему российских фильмов не должно быть на "Оскаре"

Кинорежиссёр Алексей Герман накануне церемонии вручения наград за достижения в сфере киноиндустрии "Оскар" рассказал корреспондентам издания "Комсомольская правда", почему он не будет смотреть трансляцию вручения главных призов на американской кинопремии.

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Он отметил, что отечественные фильмы там представлены не будут, так как мир сейчас находится на грани Третьей мировой войны. В настоящее время все связи деятелей кино разрушены, а искусством управляет политика. Сценарист выразил надежду на то, что в конечном итоге все связи восстановятся, если не произойдёт ядерный конфликт.

"Оппенгеймер" — фильм хороший. Пожелаем удачи. И не будем расстраиваться, что мы там быть не можем. И там быть и не должны", — резюмировал режиссёр.

Фильм Кристофера Нолана рассказывает об учёном Роберте Оппенгеймере, который руководил созданием первой атомной бомбы. Повествование начинается с учёбы физика в Англии и Европе, а заканчивает двумя судебными слушаниями.