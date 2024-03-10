Новая яркая и забавная история из мира Супер Марио ждет поклонников популярной игры

Nintendo и Illumination готовят к выпуску новый анимационный фильм о мире "Super Mario Bros."

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Анимационный фильм "Super Mario Bros." появился в разработке у Illumination и Nintendo. Компании снова объединяют усилия для создания мультфильма, вдохновленного миром Super Mario.

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Это будет продолжение одноименного фильма 2023 года, который собрал 1.3 миллиарда долларов в прокате и стал вторым самым кассовым проектом года. Представители компаний не раскрывают детали сюжета, но упоминают, что фильм выйдет в кинопрокат 3 апреля 2026 года. Новость была опубликована в рамках ежегодного праздника Nintendo "День Марио".

"У него будет яркая и забавная история”, — поддразнил поклонников Сигеру Миямото, добавив: "На этот раз мы думаем о дальнейшем расширении мира Марио”.

Продюсерами выступят Крис Меледандри из Illumination и Сигеру Миямото из Nintendo. Режиссеры "Супер Марио Бразерс. Фильм", который стал популярным среди фанатов, будут работать и над анимационной версией, а сценаристом станет Мэтью Фогель.