Пэм Эбди сообщила о планах начать работу над второй частью "Барби" — самого кассового проекта 2023 года

Киностудия Warner Bros. заявила о готовности снять сиквел "Барби"

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Эбди Пам из Warner Bros. выразила энтузиазм по поводу сиквела "Барби", отметив, что "в студии очень хотели бы сделать продолжение".

Фото: Кадр из фильма "Барби", kino-teatr.ru by yanna

По словам, главы киностудии, они поддерживают связь с режиссером Гретой Гервиг, которая сейчас создает новую экранизацию "Хроник Нарнии" для Netflix.

После выхода "Барби" в 2023 году и его поразительного финансового успеха в размере 1,4 миллиарда долларов, Эбди заявила об интересе к съемкам второй части. Гервиг же намекнула, что не прочь поработать над отдельным сюжетом про Кена.

В экранизированной истории легендарных кукол Mattel главную роль исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. Фильм, обладатель наград в восьми номинациях на "Оскар", стал самым прибыльным в 2023 году.