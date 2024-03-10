Пэм Эбди сообщила о планах начать работу над второй частью "Барби" — самого кассового проекта 2023 года

Эбди Пам из Warner Bros. выразила энтузиазм по поводу сиквела "Барби", отметив, что "в студии очень хотели бы сделать продолжение".
По словам, главы киностудии, они поддерживают связь с режиссером Гретой Гервиг, которая сейчас создает новую экранизацию "Хроник Нарнии" для Netflix.
После выхода "Барби" в 2023 году и его поразительного финансового успеха в размере 1,4 миллиарда долларов, Эбди заявила об интересе к съемкам второй части. Гервиг же намекнула, что не прочь поработать над отдельным сюжетом про Кена.
В экранизированной истории легендарных кукол Mattel главную роль исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. Фильм, обладатель наград в восьми номинациях на "Оскар", стал самым прибыльным в 2023 году.
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