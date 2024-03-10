Общественность ожидает начало церемонии вручения американской кинопремии "Оскар"

"Кто выиграет "Оскар": номинанты и прогнозы критиков

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

В ночь с 10 на 11 марта пройдёт церемония вручения американской кинопремии "Оскар". На мероприятии объявят победителей в различных номинациях. Авторы RTVI сделали свои предположения о том, кому может достаться заветная статуэтка.

Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema is licensed under public domain

В категории "Лучший фильм" победу пророчат киноленте о любви "Прошлые жизни" Селин Сон. Также критики отмечают детективную ленту "Анатомия падения" Жюстина Трие. Драма уже удостоилась гран-при на Каннском фестивале и "Золотого глобуса". "Оппенгеймер" признают настоящим феноменом кинопроката. В фильме создатель атомной бомбы показан, как создатель оружия невиданной силы, Но этот человек испытывает угрызения совести.

Среди фаворитов также "Барби", "Убийцы цветочной луны", "Зона интересов", "Американское чтиво", "Маэстро", "Оставленные".

До пандемии COVID-19 награды Американской киноакадемии вручали чаще в феврале и лишь изредка в начале марта. Но с 2020 года "Оскар" проходит исключительно весной.