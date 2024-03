Организаторы церемонии "Оскар 2024" готовятся к массовым протестам, которые могут сорвать главное шоу года

Организаторы церемонии "Оскар 2024" готовятся к возможным масштабным акциям протестующих, желающих привлечь внимание к американской поддержке бесчеловечных событий в Газе.

Фото: Openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0