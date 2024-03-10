Организаторы церемонии "Оскар 2024" готовятся к массовым протестам, которые могут сорвать главное шоу года

Пропалестинские протестующие грозят сорвать церемонию "Оскар 2024"

Организаторы церемонии "Оскар 2024" готовятся к возможным масштабным акциям протестующих, желающих привлечь внимание к американской поддержке бесчеловечных событий в Газе.

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Сотрудники службы безопасности Академии утверждают, что предусмотрели различные сценарии, чтобы в случае необходимости немедленно реагировать на ситуацию. Для этого они работают с полицейским управлением Лос-Анджелеса. Протестующие планируют акции под лозунгом: "Никаких наград во время геноцида".

"Мы не позволим людям отвернуться от зверств в Газе. Мы принимаем меры и следим за тем, чтобы Палестина не была проигнорирована из-за блеска и гламурности”, — заявили ранее на этой неделе в структуре под названием Film Workers for Palestine.

Они намерены привлечь внимание к конфликту в Газе, требуя прекращения огня немедленно. Детали о том, как организаторы намерены не допустить протестов в ходе церемонии "Оскар", пока держится в секрете.