Названы лауреаты антипремии "Золотая малина"

Накануне назвали обладателей антипремии "Золотая малина" за 2023 год, передаёт RT. Победителей определяли методом голосования, в котором принимали участие 1 179 киноманов, кинокритиков и журналистов со всего мира.
Ужастик "Винни-Пух: Кровь и мёд" удостоился антинаграды в большинстве номинаций: худший фильм, худший режиссёр, худший сценарий, худший экранный дуэт и худший приквел. Меган Фокс "победила" в номинации за худшую главную женскую роль за съёмки в фильме "Джонни и Клайд". Меган назвали и худшей актрисой второго плана: за роль в "Неудержимых-4". Худшим актёром второго плана стал Сильвестр Сталлоне в фильме "Неудержимые-4".
Стоит отметить, что в 1990 году, после выхода фильма "Тюряга", Сильвестр Сталлоне стал худшим актёром десятилетия, а в 2000-м — XX века. В 2016 году артист сумел восстановить свою репутацию, получив "Золотой глобус".
Премия "Золотая малина" — это пародийное шоу, посвященное худшим кинематографическим неудачам. Она была учреждена в 1981 году американским публицистом Джоном Уилсоном в качестве пародии на церемонию "Оскар".
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