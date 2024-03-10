Названы лауреаты антипремии "Золотая малина"

Актёры Меган Фокс и Сильвестр Сталлоне стали победителями антипремии "Золотая малина"

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Накануне назвали обладателей антипремии "Золотая малина" за 2023 год, передаёт RT. Победителей определяли методом голосования, в котором принимали участие 1 179 киноманов, кинокритиков и журналистов со всего мира.

Фото: pinterest.com by Кинопоиск is licensed under public domain

Ужастик "Винни-Пух: Кровь и мёд" удостоился антинаграды в большинстве номинаций: худший фильм, худший режиссёр, худший сценарий, худший экранный дуэт и худший приквел. Меган Фокс "победила" в номинации за худшую главную женскую роль за съёмки в фильме "Джонни и Клайд". Меган назвали и худшей актрисой второго плана: за роль в "Неудержимых-4". Худшим актёром второго плана стал Сильвестр Сталлоне в фильме "Неудержимые-4".

Стоит отметить, что в 1990 году, после выхода фильма "Тюряга", Сильвестр Сталлоне стал худшим актёром десятилетия, а в 2000-м — XX века. В 2016 году артист сумел восстановить свою репутацию, получив "Золотой глобус".

Премия "Золотая малина" — это пародийное шоу, посвященное худшим кинематографическим неудачам. Она была учреждена в 1981 году американским публицистом Джоном Уилсоном в качестве пародии на церемонию "Оскар".