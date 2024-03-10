Восьмому ребенку Евгения Цыганова исполнилось восемь лет

Сыну Юлии Снигирь и Евгения Цыганова исполнилось 8 лет

Актёрская пара Юлии Снигирь и Евгения Цыганова отметила день рождения своего сына, Федора, который родился 9 марта. Юлия поделилась его фотографией в соцсети.

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Федор на снимке запечатлен на прогулке в модной одежде — куртке, шапочке бини и солнцезащитных очках. Подписчики поспешили присоединиться к поздравлениям сына Юлии.

Напомним, что для Юлии Снигирь Федор — единственный ребенок, а для Евгения Цыганова — восьмой, так как у него семеро детей от прошлого брака с актрисой Ириной Леоновой — трое дочерей и четверо сыновей. Роман Цыганова со Снигирь начался, когда Леонова была беременна младшей дочерью.