Восьмому ребенку Евгения Цыганова исполнилось восемь лет

Актёрская пара Юлии Снигирь и Евгения Цыганова отметила день рождения своего сына, Федора, который родился 9 марта. Юлия поделилась его фотографией в соцсети.
Федор на снимке запечатлен на прогулке в модной одежде — куртке, шапочке бини и солнцезащитных очках. Подписчики поспешили присоединиться к поздравлениям сына Юлии.
Напомним, что для Юлии Снигирь Федор — единственный ребенок, а для Евгения Цыганова — восьмой, так как у него семеро детей от прошлого брака с актрисой Ириной Леоновой — трое дочерей и четверо сыновей. Роман Цыганова со Снигирь начался, когда Леонова была беременна младшей дочерью.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.