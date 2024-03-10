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В комедии Константина Бромберга "Чародеи" обнаружили неочевидный киноляп

В фильме Константина Бромберга "Чародеи" нашли киноляп

0:57
Кино

В комедии Константина Бромберга 1982 года "Чародеи" обнаружен киноляп. Об этом пишет "РБК".

В фильме Константина Бромберга "Чародеи" нашли киноляп
Фото: Кадр из фильма "Чародеи", kino-teatr.ru by Людин

По сообщению издания, погрешность замечена на 59-й минуте фильма.

Иван, которого сыграл Александр Абдулов, отправляет сестру Нину домой, а сам старается надеть на неё верхнюю одежду. При этом его шарф находится на вешалке. Внезапно кто-то начинает звонить в дверь. В это время шарф весит там же. Однако когда Иван её открывает, то этот предмет гардероба уже оказывается на нём.

Напомним, что в фильме "Чародеи" исполнили роли многие известные деятели кино. Например, Александра Яковлева, Валентин Гафт, Валерий Золотухин и другие. Эта картина основана на сценарии Аркадия и Бориса Стругацких.

Ранее Pravda.Ru писала, что в фильме "Москва слезам не верит" обнаружили киноляп.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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