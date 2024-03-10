В комедии Константина Бромберга "Чародеи" обнаружили неочевидный киноляп

В комедии Константина Бромберга 1982 года "Чародеи" обнаружен киноляп. Об этом пишет "РБК".
По сообщению издания, погрешность замечена на 59-й минуте фильма.
Иван, которого сыграл Александр Абдулов, отправляет сестру Нину домой, а сам старается надеть на неё верхнюю одежду. При этом его шарф находится на вешалке. Внезапно кто-то начинает звонить в дверь. В это время шарф весит там же. Однако когда Иван её открывает, то этот предмет гардероба уже оказывается на нём.
Напомним, что в фильме "Чародеи" исполнили роли многие известные деятели кино. Например, Александра Яковлева, Валентин Гафт, Валерий Золотухин и другие. Эта картина основана на сценарии Аркадия и Бориса Стругацких.
Ранее Pravda.Ru писала, что в фильме "Москва слезам не верит" обнаружили киноляп.
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