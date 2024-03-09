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Пэм Эбди хочет снять продолжение популярного фильма "Барби"

Глава киноподразделения Warner Bros. высказалась о намерении снять следующий фильм "Барби"

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Кино

Пэм Эбди, глава киноподразделения компании Warner Bros., хочет создать продолжение популярного фильма "Барби". Об этом пишет портал Deadline со ссылкой на BBC.

Глава киноподразделения Warner Bros. высказалась о намерении снять следующий фильм "Барби"
Фото: Кадр из фильма "Барби", kino-teatr.ru by yanna

По её словам, первый фильм "зажёг аудиторию по всеми миру". При этом она отметила, что Warner. Bros и режиссёр картины — Грета Гервиг, "всегда говорили" о возможности снять продолжение "Барби". В заключении Пэм Эбди добавила, что Грета Гервиг является одним из самых лучших режиссеров современности.

На настоящий момент фильм "Барби" собрал в своём прокате около 1,5 миллиарда долларов. Картина будет представлена на церемонии вручения "Оскара" в это воскресенье. Проект может удостоиться награды в восьми номинациях, в том числе и за лучший фильм.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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