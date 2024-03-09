Пэм Эбди хочет снять продолжение популярного фильма "Барби"

Пэм Эбди, глава киноподразделения компании Warner Bros., хочет создать продолжение популярного фильма "Барби". Об этом пишет портал Deadline со ссылкой на BBC.
По её словам, первый фильм "зажёг аудиторию по всеми миру". При этом она отметила, что Warner. Bros и режиссёр картины — Грета Гервиг, "всегда говорили" о возможности снять продолжение "Барби". В заключении Пэм Эбди добавила, что Грета Гервиг является одним из самых лучших режиссеров современности.
На настоящий момент фильм "Барби" собрал в своём прокате около 1,5 миллиарда долларов. Картина будет представлена на церемонии вручения "Оскара" в это воскресенье. Проект может удостоиться награды в восьми номинациях, в том числе и за лучший фильм.
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