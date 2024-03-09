Названы худшие картины 2023 года. Им присудили награду "Золотая малина"

В США объявили лауреатов премии "Золотая малина". Об этом написал портал KinoNews.
Фильм "Винни-Пух: Кровь и мёд" признали самой худшей кинокартиной 2023 года. Проект стал абсолютным победителем по количеству наград. Он выиграл в номинациях "Худший фильм", "Худший сценарий", "Худший режиссёр", "Худшая экранная пара" и "Худший ремейк, пародия или продолжение".
Картина "Неудержимые-4" удостоилась победы в двух номинациях: "Худший актёр второго плана" и "Худшая актриса второго плана".
При этом сообщается, что Фрэн Дрешер выделили особенной наградой — "За блестящее руководство гильдией актёров во время продолжительной забастовки 2023 года".
Напомним, что премия "Золотая малина" традиционно вручается за самые плохие достижения в сфере кино. Она является своеобразной пародией на престижный "Оскар".
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