Названы худшие картины 2023 года. Им присудили награду "Золотая малина"

Присудили "Золотую малину": названы самые плохие фильмы 2023 года

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

В США объявили лауреатов премии "Золотая малина". Об этом написал портал KinoNews.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Cardy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Фильм "Винни-Пух: Кровь и мёд" признали самой худшей кинокартиной 2023 года. Проект стал абсолютным победителем по количеству наград. Он выиграл в номинациях "Худший фильм", "Худший сценарий", "Худший режиссёр", "Худшая экранная пара" и "Худший ремейк, пародия или продолжение".

Картина "Неудержимые-4" удостоилась победы в двух номинациях: "Худший актёр второго плана" и "Худшая актриса второго плана".

При этом сообщается, что Фрэн Дрешер выделили особенной наградой — "За блестящее руководство гильдией актёров во время продолжительной забастовки 2023 года".

Напомним, что премия "Золотая малина" традиционно вручается за самые плохие достижения в сфере кино. Она является своеобразной пародией на престижный "Оскар".