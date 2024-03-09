Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Forbes: Словенские танки не могут найти применения в ВСУ
В Германии препятствуют людям посещать Российскую Федерацию
ГИБДД стала штрафовать водителей за проезд перекрестка на зеленый свет
Развозжаев: Громкие хлопки в центре Севастополя связаны с плановой тренировкой флота
Гормон мелатонин: новые перспективы для здоровья и долголетия
Гибрид баклажанов "Бибо F1" - неприхотливый и плодовитый
Джо Байден подписан законопроект о финансировании федеральных ведомств
Рассматривается возможность размещения ядерной установки на Луне
Cyberpunk 2077 стала самой продаваемой игрой 2023 года
Названы худшие картины 2023 года. Им присудили награду "Золотая малина"

Присудили "Золотую малину": названы самые плохие фильмы 2023 года

0:50
Кино

В США объявили лауреатов премии "Золотая малина". Об этом написал портал KinoNews.

Присудили "Золотую малину": названы самые плохие фильмы 2023 года
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Cardy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Фильм "Винни-Пух: Кровь и мёд" признали самой худшей кинокартиной 2023 года. Проект стал абсолютным победителем по количеству наград. Он выиграл в номинациях "Худший фильм", "Худший сценарий", "Худший режиссёр", "Худшая экранная пара" и "Худший ремейк, пародия или продолжение".

Картина "Неудержимые-4" удостоилась победы в двух номинациях: "Худший актёр второго плана" и "Худшая актриса второго плана".

При этом сообщается, что Фрэн Дрешер выделили особенной наградой — "За блестящее руководство гильдией актёров во время продолжительной забастовки 2023 года".

Напомним, что премия "Золотая малина" традиционно вручается за самые плохие достижения в сфере кино. Она является своеобразной пародией на престижный "Оскар".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Как правильно похоронить животное
Земля пухом: владельцам рассказали, как правильно похоронить своего домашнего питомца
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
ВКС РФ начали применять в спецоперации авиабомбы с модулем УМПБ Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Эти цветы обожают тень: украсят тёмные уголки сада, хорошо растут под кронами деревьев
Продолжается противостояние телеканала НТВ и Ксении Собчак. В этот раз журналистка перешла к прямым оскорблениям
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Последние материалы
Развозжаев: Громкие хлопки в центре Севастополя связаны с плановой тренировкой флота
Гормон мелатонин: новые перспективы для здоровья и долголетия
Гибрид баклажанов "Бибо F1" - неприхотливый и плодовитый
Джо Байден подписан законопроект о финансировании федеральных ведомств
Рассматривается возможность размещения ядерной установки на Луне
Присудили "Золотую малину": названы самые плохие фильмы 2023 года
Самолет из Оренбурга в Москву задерживается из-за технической неисправности
Cyberpunk 2077 стала самой продаваемой игрой 2023 года
Китайская CNOOC открыла в Южно-Китайском море нефтяное месторождение
RMF FM: на польско-белорусской границе найден воздушный шар с контрабандой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников