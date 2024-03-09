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Марк Хельвиг заявил, что новый сериал "Джентельмены" может породить киновселенную

Сериал "Джентельмены" может стать началом киновселенной

0:44
Кино

Марк Хельвиг, руководитель кинокомпании Miramax, поделился с изданием Deadline своими мыслями насчёт нового сериала режиссёра Гая Ричи "Джентельмены".

Сериал "Джентельмены" может стать началом киновселенной
Фото: pxhere.com by Q000024 is licensed under CC0 Public Domain

Он сообщил, что, по его мнению, лента может породить "некую киновселенную, мир Гая Ричи", если картина будет успешной среди зрителей. При этом Марк Хельвиг уточнил, что уже сейчас начата подготовка к следующему сезону сериала.

"Мы разговаривали с некоторыми сценаристами, и, конечно же, много обсуждали с Гаем Ричи, что он, вероятно, захочет сделать во втором сезоне, на чём захочет состредоточиться", — поделился руководитель Miramax.

Накануне Pravda.Ru сообщала, что на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала "Джентельмены". 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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