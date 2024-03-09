Марк Хельвиг заявил, что новый сериал "Джентельмены" может породить киновселенную

Марк Хельвиг, руководитель кинокомпании Miramax, поделился с изданием Deadline своими мыслями насчёт нового сериала режиссёра Гая Ричи "Джентельмены".
Он сообщил, что, по его мнению, лента может породить "некую киновселенную, мир Гая Ричи", если картина будет успешной среди зрителей. При этом Марк Хельвиг уточнил, что уже сейчас начата подготовка к следующему сезону сериала.
"Мы разговаривали с некоторыми сценаристами, и, конечно же, много обсуждали с Гаем Ричи, что он, вероятно, захочет сделать во втором сезоне, на чём захочет состредоточиться", — поделился руководитель Miramax.
Накануне Pravda.Ru сообщала, что на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала "Джентельмены".
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