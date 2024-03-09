Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" провёл опрос, по результатом которого выяснилось 10 "самых женских" советских фильмов

Зрители назвали 10 "самых женских" фильмов Советского Союза

1:26 Your browser does not support the audio element. Кино

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" провёл опрос среди своих зрителей, тем самым выяснив 10 "наиболее женских" фильмов времён Советского Союза. Об этом пишет издание "Российская газета".

Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Первое место занял фильм Юрия Чулюкина "Девчат". За него проголосовало 26% зрителей. Эту картину показали на многих международных кинофестивалях, в том числе в городе Мар-дель-Плата. Там Надежда Румянцева была удостоена награды за самую лучшую женскую роль.

На втором месте расположилась картина Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", за которую отдали свои голоса 21% опрошенных. В 1980 году фильм возглавил кинопрокат страны. При этом "Москва слезам не верит" претендовала на "Оскар". Она одержала победу в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

На третьем месте — картина Эльдара Рязанова "Служебный роман". За неё проголосовало 18% телезрителей. Актёры, которые сыграли Людмилу Калугину и Анатолия Новосельцева в этом проекте, были признаны зрителями самыми лучшими деятелями кино в издании "Советский роман", а сам фильм был выбран лучшей кинокартиной 1977 года.

Остальные места заняли фильмы "Любовь и голуби", "Самая обаятельная и привлекательная", "Одиноким предоставляется общежитие", "Женщины", "Зимняя вишня", "Ищите женщину" и "По семейным обстоятельствам".