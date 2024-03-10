"Несомненный плюс": красивые российские актрисы, у которых полнота, как индивидуальность

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Пышки кино России: красивые актрисы, которых лишний вес только красит

1:04
Кино

Считается, что в кино сделать карьеру невозможно без изящной фигуры, но эти актрисы с размером "плюс" опровергли этот миф, пишет портал "Звёздный уголок".

Пышки кино России: красивые актрисы, которых лишний вес только красит
Фото: pinterest.com by eva.ru is licensed under public domain

Ирина Пегова — одна из самых неординарных актрис российского кино. У неё на счету более 70 кинокартин. Многие не верят, но в юности девушка была достаточно стройной и занималась гимнастикой. Но именно фактурный шарм помог ей сделать успешную карьеру в кино.

Светлана Колпакова посвятила много лет своему родному театру. Однако зрителям она запомнилась по таким фильмам, как "Оттепель", "Мамочки", "Отчий берег". Её образы отличаются женственностью. Она счастлива в личной жизни. Девушка с любимым мужем воспитывает сына.

Юлия Куварзина запомнилась многим по сериалам "Не родись красивой" и "Воронины". Она с детства мечтала о карьере актрисы, хотя родители хотели, чтобы она стала учительницей. Сегодня девушка не только снимается в кино, но и преподаёт актёрское мастерство.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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