Хаматова  раздает интервью на фоне своих неудач за границей, и на этот раз прошлась по Богомолову

Чулпан Хаматова продолжает давать интервью на фоне ее карьерного фиаско за границей. На этот раз она обратилась к Константину Богомолову. Причиной всплеска эмоций беглой артистки в адрес мужа Ксении Собчак стали его высказывания по поводу "уехавших" знаменитостей.

Фото: Wikipedia by A.Savin. is licensed under Собственная работа