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Хаматова  раздает интервью на фоне своих неудач за границей, и на этот раз прошлась по Богомолову

Хаматова назвала мужа Собчак человеком ''с холодным носом'' и обвинила в том, что он выбрал путь комфорта

Кино

Чулпан Хаматова продолжает давать интервью на фоне ее карьерного фиаско за границей. На этот раз она обратилась к Константину Богомолову. Причиной всплеска эмоций беглой артистки в адрес мужа Ксении Собчак стали его высказывания по поводу "уехавших" знаменитостей.

Хаматова назвала мужа Собчак человеком ''с холодным носом'' и обвинила в том, что он выбрал путь комфорта
Фото: Wikipedia by A.Savin. is licensed under Собственная работа

"Они уехали. Разные. Очень разные люди. Кто-то сразу, кто-то потом. Кто-то — испугавшись преследования, кто-то — просто испугавшись. Кто-то сделал ''ставку''. Кто-то впахивает. Кто-то в ступоре. Кто-то дает интервью разной степени искренности", — писал супруг Ксении Собчак.

В статье "Я умру, а вы останетесь" Богомолов выразил мнение, что актерам в принципе не стоит давать интервью, поскольку они не могут говорить от своего имени. Все их слова — это разновидность отточенного годами профессионального обмана. Он считает, что актеры превратили свое тело и лицо в инструмент лжи и потому их выражения о нравственности и честности насквозь фальшивы.

Чулпан Хаматова тем не менее любит пообщаться с прессой и охотно делится своим мнением. Совсем недавно она призналась в сложных житейских обстоятельствах.

"Мы здесь не востребованы, не нужны никому. И если хочешь обеспечить своих детей куском хлеба и одеждой, ты станешь работать таксистом или курьером".

На фоне безуспешных попыток построить карьеру за рубежом, Хаматова не упускает случая высказаться в адрес своих коллег, живущих в России. Так, говоря о Богомолове, критикующем уехавших звезд, она призналась, что не хотела бы общаться с ним лично и участвовать в его проектах. Актриса подчеркнула, что предпочитает работать с творческими людьми, которые уважают лицедейство и проявляют эмпатию, она ценит искусство, исключительно как субъективное восприятие.

"Вот человек ''с холодным носом'' выбрал себе путь комфорта. Хотела бы я работать с ним как актриса? Нет. Впрочем, думаю, что и он со мной. Со мной на одной сцене нельзя стоять, я токсичная".

Выходит, по мнению актрисы, Богомолов, будучи человеком черствым и безразличным, предпочел насиженное место, а ее тонкая свободолюбивая натура не приемлет конформизма. В то же время, Хаматова отметила, что признает талант Богомолова как устроителя капустников, но не более того.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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