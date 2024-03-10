“Доказывают мастерство и профессионализм": фильмы о женщинах-врачах

Топ-5 интересных фильмов и сериалов о женщинах-врачах

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Авторы портала Forbes Woman составили список из пяти интересных фильмов и сериалов, в которых женщины-доктора, доказывают себе и окружающим своё мастерство.

Фото: kinopoisk.ru is licensed under public domain

Фильм братьев Даренн "Неизвестная" (2016) рассказывает о молодой женщине-докторе и её практиканте. Они работают в неблагополучном районе и после окончания смены не открывают дверь на звонок. На следующий день героиня узнает, что девушка, которая звонила, была найдена мёртвой. Доктор страдает от чувства вины и ведёт собственное расследование.

"Девушка в белом" (1952) является классической американской драмой о юной девушке, которая решает поступить в медицинскую школу. Во время и после учебы Эмили приходится не раз столкнуться с предрассудками о женщинах в медицине и отказами в стажировке или работе, однако она продолжает учиться и помогать тем, кто в этом нуждается.

"Разбивающая сердца" (2016) — сериал о профессиональной и личной жизни доктора Алекс Пэнттьер, которая является всемирно известным хирургом, проводящим операции по пересадке сердца.

"Доверься мне" (2017) — британский мини-сериал о высококвалифицированной медсестре, которая борется с пороками системы, однажды из благих намерений решает продвинуть свою карьеру с помощью подложного врачебного диплома и переезда туда, где никто ее не знает.

"Вызовите акушерку" (2016) — фильм о работе женщин, которые первыми встречают новую жизнь. Картина получилась тёплой, живой, настоящей.