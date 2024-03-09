Звезды Голливуда против ядерного оружия: открытое письмо к мировым лидерам в преддверии церемонии "Оскар"

Эмма Томпсон, Джейн Фонда, Майкл Дуглас и Джулианна Мур хотят сделать ядерное оружие историей

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино

В преддверии церемонии вручения премии "Оскар" 2024 года Инициатива по ядерной угрозе (NTI) организовала в Лос-Анджелесе кампанию "Войди в историю ядерного оружия", используя фильм "Оппенгеймер" для обсуждения ядерных угроз.

Фото: openverse.org by Maxwell Hamilton is licensed under CC BY 2.0

Этот фильм, номинированный на "Оскар", рассказывает о создании ядерного оружия в Манхэттенском проекте и его последствиях. Фильм от Кристофера Нолана основан на биографии Дж. Роберта Оппенгеймера и акцентирует внимание на грозящей опасности. На самом деле, риск применения ядерного оружия сейчас является наибольшим со времен Холодной войны.

По словам авторов инициативы, сотни тысяч американцев пострадали от последствий испытаний ядерного оружия, и все человечество находится под угрозой. Открытое письмо, подписанное такими знаменитостями, как Джейн Фонда, Тони Голдвин, Майкл Дуглас, Алан Камминг, Билл Най, Лили Томлин, Джулианна Мур, Лиза Ринна, Гарри Хэмлин, Эмма Томпсон, Розанна Аркетт, Вигго Мортенсен и внук Дж. Роберта Оппенгеймера, Чарльз Оппенгеймер, указывает на необходимость прекращения ядерного безумия. Звезды призывают мировых лидеров работать над тем, чтобы ядерные угрозы остались в прошлом, а будущее было безопасным.