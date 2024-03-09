Эти три известных актёра никогда не смотрят картины, в которых принимали участие

Известные актёры, которые никогда не смотрят фильмы со своим участием

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку из трёх деятелей кино, которые никогда не смотрят картины, в которых они исполняли роли.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Джонни Депп

Список открывает Джонни Депп. Актёр принял участие во многих известных проектах, но зрителям он больше всего запомнился по серии фильмов "Пираты Карибского моря". Он сыграл в проектах пирата Джека Воробья.

Джонни Депп признавался, что никогда не смотрит фильмы, в которых играл. Своё решение он аргументировал тем, что работа на съёмочной площадке для него первостепенна. По словам деятеля кино, то, что происходит с картиной дальше — не в его компетенции.

Анджелина Джоли

Одна из наиболее известных актрис нашего столетия. Она сыграла в таких популярных проектах, как "Мистер и миссис Смит", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" и многих других.

Анджелина Джоли в одном из интервью рассказала, что ей гораздо больше нравится процесс работы в кино, чем просмотр картин. Кроме того, она призналась, что ей тяжело наблюдать себя на экране.

Том Хэнкс

Как и другие участники списка, Том Хэнкс принимал участие в различных известных картинах, но наиболее всего он известен по главной роли в культовом фильме "Форрест Гамп".

Он сообщал, что за свою карьеру видел лишь несколько фильмов с собственным участием. По его мнению, просмотр кинокартин с самим собой — это абсурд. В особенности если смотреть их много раз.