Брэд Питт и Пенелопа Крус сыграли "Мужчину и женщину" культового режиссера Клода Лелуша

Брэд Питт и Пенелопа Крус снялись в атмосферном рекламном ролике для Chanel в черно-белом цвете

1:31 Your browser does not support the audio element. Кино

Брэд Питт и Пенелопа Крус снялись в новом рекламном ролике для Chanel, стилизованном под старое французское кино и приуроченном к Парижской неделе моды.

CHANEL Fall-Winter 2024/25 Ready-to-Wear Show - A Cinematic Story — CHANEL Shows

Создателей рекламы Chanel вдохновил потрясающий чувственный фильм Клода Лелуша "Мужчина и женщина". Музыка и операторская работа в ролике погружают в атмосферу старого романтического кино. А Пенелопа Крус и Брэд Питт стали воплощением настоящей красоты. Элегантность и классика в одном флаконе.

Эту рекламу можно смотреть снова и снова. Это как фильм. Она — невероятно красивая и глубокая. Ее лучащийся внутренним светом взгляд завораживает.

Он — уверенный и все еще невероятно привлекательный. Его мягкая интеллигентность, испытующий взгляд и легкая улыбка очаровывают. Так приятно видеть что-то настолько утонченное, чувственное и теплое, с элементом приличия и уважения.

Это как раз то, что нужно миру сегодня. Простые человеческие чувства между мужчиной и женщиной. Ламповое черно-белое свидание в ретро стиле без телефонов и фальши: чистая химия в окружении элегантной одежды, аксессуаров и прекрасной природы.

Это классический образ кинозвезд, которые способны удерживать внимание зрителя, даже ничего не делая перед объективом камеры. Ролик смотрится как трейлер к полнометражному кино, и создание фильма с участием Брэда и Пенелопы стало бы естественным продолжением этого сюжета.