Гламур, падения в воду и кошка-сфинкс: апреле состоится премьера комедии "Водитель-олигарх" о непростой жизни мажора

Вышел трейлер комедии "Водитель-олигарх" с Прилучным и Чадовым

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В апреле состоится премьера комедии Алексея Пиманова "Водитель-олигарх" с Павлом Прилучным, Алексеем Чадовым и Ольгой Погодиной в главных ролях, а сейчас вышел официальный трейлер фильма.

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сюжет посвящён мажору, который живёт на папины деньги и не знает, что такое искать работу, ходить по собеседованиям и, собственно, работать, однако в один прекрасный день всё меняется: партнёр отца по бизнесу предлагает его сыну спор, в результате которого парню приходится устроиться на работу водителем.

В трейлере можно увидеть множество зрелищных эффектов, а также атмосферу гламурной жизни, которой, как можно догадаться, противопоставляется жизнь обычных россиян, не знающих, что такое не работать. Также в комедии не обойдётся без падений в воду.

Особым бонусом для любителей животных станет присутствие ещё одного персонажа — кошки породы сфинкс.