Фильм "Бременские музыканты" собрал в своём прокате более 3 миллиардов рублей

Фильм режиссёра Алексея Нужного "Бременские музыканты" собрал в своём прокате больше 3 миллиардов рублей. Соответствующие данные опубликовали на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Так, к 8 марта, фильм смог превысить заявленную отметку на более чем один миллион рублей. До этого момента в 2024 году подобного удавалось достичь только одной картине. Это фильм "Холоп 2", режиссёра Клима Шипенко. При этом и "Бременские музыканты" и "Холоп 2" вышли в прокат в одно и то же число — 1 января.
Напомним, что по сюжету комедии Алексея Нужного, Трубадур и его друзья объединяются для совершения важного дела: им следует рассмешить принцессу. Героев ждут захватывающие приключения, встречи с неприятелями, а также интриги.
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