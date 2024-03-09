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Фильм "Бременские музыканты" собрал в своём прокате более 3 миллиардов рублей

"Бременские музыканты" перешагнули отметку в 3 миллиарда рублей по сборам

0:56
Кино

Фильм режиссёра Алексея Нужного "Бременские музыканты" собрал в своём прокате больше 3 миллиардов рублей. Соответствующие данные опубликовали на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

"Бременские музыканты" перешагнули отметку в 3 миллиарда рублей по сборам
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Так, к 8 марта, фильм смог превысить заявленную отметку на более чем один миллион рублей. До этого момента в 2024 году подобного удавалось достичь только одной картине. Это фильм "Холоп 2", режиссёра Клима Шипенко. При этом и "Бременские музыканты" и "Холоп 2" вышли в прокат в одно и то же число — 1 января.

Напомним, что по сюжету комедии Алексея Нужного, Трубадур и его друзья объединяются для совершения важного дела: им следует рассмешить принцессу. Героев ждут захватывающие приключения, встречи с неприятелями, а также интриги.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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