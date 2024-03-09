Это ловушка: три сериала, действие которых происходит в таинственных местах

Три сериала о месте, из которого невозможно уехать

1:24 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку кинокартин о месте-ловушке, в которую попадают герои. Они не могут из неё выбраться.

Фото: unsplash.com by Matthew Smith whale is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Извне, 2022 год

Сериал от создателей "Остаться в живых". Действие картины происходит в таинственном маленьком городке. Если люди попадают в него, то уже не могут уехать: это место их пленяет. При всех попытках, они неизбежно возвращаются обратно. Всё бы ничего, но по ночам из леса в город приходит самое настоящее зло. Смогут ли герои сериала выжить и выбраться из этого ужасного места?

Сосны, 2015 год

Итан Бёрк, агент спецслужб, приезжает в город Уэйуорд Пайнс для расследования дела о пропаже двоих федеральных агентов. Однако с ним случается несчастье: он попадает в аварию. Итан приходит в себя в больнице. Спустя некоторое время он понимает, что заперт в городе. Место не только не имеет какой-либо связи с остальным миром, но и обнесено огромной стеной.

Под куполом, 2013 год

Сериал основан на одноименном произведении писателя Стивена Кинга. Однажды осенью над городом Честерс Миллз, который расположен в американском штате Мэн, возникает невидимый купол. Никто не понимает, как он появился. Но ясно одно — ни один человек не может как уехать из города, так и попасть в него.