Дмитрий Нагиев занимает первое место в списке самых богатых отечественных актёров

Дмитрий Нагиев возглавил список богатейших актеров России

В списке представлены пять самых обеспеченных российских актёров за 2023 год. Все они внесли весомый вклад в телевизионный и кинематографический рынок, без них трудно представить современное кино. Разумеется, путь к вершине дается тяжелым трудом. Огромную роль играет и умение выбрать перспективный проект и стремление успеть как можно больше.

Фото: mirnovosti.ru

На пятом месте Александр Петров. Несмотря на то что Петров считается довольно однообразным — "повсюду одинаковый". Но ключевое слово — "повсюду": в период с середины 2010-х по сей день он сыграл в огромном количестве фильмов и накопил крупное состояние. После съемок "Полицейского с Рублёвки", получив признание, актёр повысил цену за свою работу до 500 тысяч за съемочный день. Согласно разным источникам, его годовой доход превышает 1,7 млн долларов.

На четвертом: Иван Охлобыстин - знаменитый российский актер, сценарист, режиссер, драматург и писатель. Охлобыстин написал более 12 книг различных жанров и успешно их издает. Его доходы составляют 2 млн. долларов в год. Он — счастливый многодетный отец, у него шесть детей и двое внуков. Среди его известных работ фильмы "ДМБ", "Холоп", "Три истории".

Третье место занимает Светлана Ходченкова - единственная женщина в списке с доходом 2,2 млн долларов, имеет множество наград за свою карьеру. Фильмы: "Краткий курс счастливой жизни", "Удиви меня", "Любит не любит"

Занявший второе место Фёдор Бондарчук известен как режиссёр. Но есть у него и актёрские проекты. Высокую позицию в рейтинге Фёдора обеспечило не просто мастерство актёра, Бондарчук востребован и как телеведущий. Фильмы: "Призрак", "Притяжение", "2 дня". Ежегодный доход: 3 млн. дол.

Возглавляет рейтинг Дмитрий Нагиев, который на протяжении долгих лет постоянно присутствует на телеэкранах. Поэтому легко представить его имя на первом месте среди богатейших актеров отечественного кино. Фильмы: сериал "Физрук", "Непрощённый", сериал "Кухня", сериал "Осторожно, модерн!". Ежегодный доход: 3,6 млн. дол.