Компания RLJE Films опубликовала трейлер фильма "Аркадия". Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж

На официальном YouTube-канале компании RLJE Films выложили трейлер предстоящего постапокалиптического фильма "Аркадия". В нём главную роль исполнил известный актёр Николас Кейдж.
Премьера картины режиссёра Бена Брюэра состоится 12 апреля 2024 года. В фильме приняли участие Джейден Мартелл, Максвелл Дженкинс, а также Сэди Совералл и другие деятели кино.
По сюжету картины, в недалеком будущем привычное существование на планете стало невозможным. Отец Пол и два его сына — Томас и Джозеф, живут на ферме, которая расположена в отдалении от городов. Они изо всех сил пытаются выжить, ведь каждый день после захода солнца на них нападет нечто ужасное и опасное.
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