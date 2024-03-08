Компания RLJE Films опубликовала трейлер фильма "Аркадия". Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж

В сети появился трейлер фильма "Аркадия" с Николасом Кейджем

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

На официальном YouTube-канале компании RLJE Films выложили трейлер предстоящего постапокалиптического фильма "Аркадия". В нём главную роль исполнил известный актёр Николас Кейдж.

Фото: flickr.com by Simple Insomnia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Премьера картины режиссёра Бена Брюэра состоится 12 апреля 2024 года. В фильме приняли участие Джейден Мартелл, Максвелл Дженкинс, а также Сэди Совералл и другие деятели кино.

По сюжету картины, в недалеком будущем привычное существование на планете стало невозможным. Отец Пол и два его сына — Томас и Джозеф, живут на ферме, которая расположена в отдалении от городов. Они изо всех сил пытаются выжить, ведь каждый день после захода солнца на них нападет нечто ужасное и опасное.