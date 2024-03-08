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Два фильма, съёмочный процесс которых был очень травмоопасен

Эти два фильма снимались в по-настоящему экстремальных условиях

1:26
Кино

Предлагаем ознакомиться с двумя фильмами. По словам участников этих проектов, съёмки картин были опасными для здоровья и даже жизни.

Эти два фильма снимались в по-настоящему экстремальных условиях
Фото: commons.wikimedia.org by svantassel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Фауст", 2011 год

В 2011 году актёр Антон Адасинский, который сыграл в фильме Мефистофеля, дал интервью РИА Новости. В ходе него он заявил, что съёмочный процесс "Фауста" был очень опасен.

Так, специально для его героя сделали костюм, который имитировал тело пожилого человека. Вес реквизита составлял порядка 15 килограмм. Антону Адасинскому в одной из сцен следовало окунуться в водоём. Когда он это сделал, то костюм чуть не унёс его на дно.

Кроме того, актёр рассказал, что ему и коллегам приходилось сниматься и среди гейзеров, и на леднике, и даже неподалёку от вулканов.

"Вертикаль", 1967 год

На днях актриса Лариса Лужина сообщила изданию "Аргументы и Факты" об очень непростом процессе съёмок фильма "Вертикаль".

По её словам, актёры в течение пяти месяцев находились в горах. При этом у них не было абсолютно никакой техники безопасности.

"Однажды возникла трещина 30 метров глубиной, вертолёт у нас разбился — всё было. Мы тогда молодые были, думали, пронесёт, всё было "на авось"… Слава Богу, все остались живы", — дополнила свой рассказ Лариса Лужина.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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