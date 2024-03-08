На сайте Кинопоиска появился трейлер фильма "Майор Гром: Игра", режиссёра Олега Трофима

Кинопоиск опубликовал трейлер фильма "Майор Гром: Игра"

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Накануне онлайн-кинотеатр Кинопоиск на своём сайте опубликовал трейлер будущего супергеройского фильма "Майор Гром: Игра". Он станет продолжением первого проекта.

Фото: Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор", kino-teatr.ru by Александр (Одесса)

Ожидается, что премьера картины состоится в России 23 мая 2024 года. Режиссёром фильма снова выступил Олег Трофим. Также в проекте можно будет увидеть много актёров из прошлой части. Например, Тихона Жизневского в главной роли, Любовь Аксёнову и Александра Сетейкина.

По сюжету предстоящей картины, проходит один год с событий первой части. Игоря Грома, главного героя, начинают узнавать прохожие. Он становится знаменитостью. Неожиданно в северной столице России, Санкт-Петербурге, появляется новый опасный преступник. Его прозвище — Призрак. Майору Грому предстоит остановить своего врага.