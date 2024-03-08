62-я серия "Зимородка" может перевернуть весь сюжет, пока же зрители негодуют в соцсетях

В последнее время "Зимородок" разочаровывает зрителей. События не развиваются, а главные герои бездействуют. Поклонники сериала выражают негодование в соцсетях, и появилась даже информация о том, что создатели проекта задумались отменить третий сезон, пишет "КП".
В конце зимы сериал пропал с канала "Суббота!". Сообщалось, что проект временно поставлен на паузу. Но уже прошло несколько недель, а информация о фильме отсутствует.
Недавно главный сценарист пообещал, что с 62-й серии сюжет сдвинется с мёртвой точки. Некоторые поклонники надеются, что после творческого кризиса создателей сериала, наступит долгожданный взлёт. Но кто-то полагает, что сценаристам стоит задуматься о красивом завершении картины на втором сезоне.
Стоит отметить, что в 2023 году сериал удостоился престижной турецкой телевизионной премии "Золотая бабочка" в номинации "Лучшая драма".
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