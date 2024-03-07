Актрисе сериалов и кино Нонне Гришаевой срочно потребовалась скорая помощь из-за судорог

Актрисе Нонне Гришаевой стало плохо у нее дома в Новой Москве

Актриса Нонна Гришаева почувствовала недомогание дома в Новой Москве и родственникам пришлось вызвать ей бригаду скорой помощи.

Фото: t.me/NonnaGrishaeva is licensed under https://t.me/NonnaGrishaeva

"52-летней звезде российских кино и сериалов стало плохо сегодня днём. Гришаева жаловалась на боль в животе и пониженное давление. Также у неё начались судороги. Свёкор актрисы принял решение срочно вызвать скорую", - пишет ТГ-канал "База".

Приехавшие на вызов медики помогли Гришаевой снять неприятные симптомы, и почувствовав себя лучше, актриса не поехала в больницу, решив подлечиться в домашней обстановке.

Жалобы на здоровье актрисы неудивительны, если учесть, что еще 5 марта Нонна писала в Телеграм, что у нее выдался пятнадцатичасовой рабочий день в театре. А еще она успела поработать над озвучкой фильма в этот день.