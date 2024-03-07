Кинокритик Афанасьев назвал "Онегина" лучшей работой Андреасяна, но отметил слабые места фильма

Кинокритик Афанасьев перечислил главные плюсы и минусы фильма "Онегин"

1:26 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокритик Иван Афанасьев высказался о новом фильме Сарика Андреасяна "Онегин". Он отметил, что режиссёр заметно вырос по сравнению с предыдущими работами и уже близок к идеалу в плане картинки, света и других визуальных составляющих.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Афанасьев подчеркнул, что многие эпизоды доставляют эстетическое удовольствие. Фильм получился атмосферным и красочным, однако, кроме внешней стороны, есть внутренняя, которая, по словам критика, сильно хромает.

Андреасян специально снимал актёров гораздо старше пушкинских героев, однако при этом в фильме постоянно подчёркивается молодость и даже юность действующих лиц. Например, Онегина, которого сыграл 40-летний Виктор Добронравов, не раз называли юношей, что выглядит и звучит карикатурно, а после смерти Ленского в исполнении Дениса Прыткова крупно показали годы жизни на могиле героя, где видно, что ему 18 лет.

Также Афанасьев обратил внимание на то, что герои получились плоскими и неживыми, в отличие от того, какие они в романе Александра Пушкина. Так, в фильме Онегин, который должен быть противоречивым, неоднозначным и уставшим от жизни фаталистом, выглядит как обыкновенный среднестатистический мужчина, пытающийся молодиться. Его единственная страсть — это страсть к бутылке, и возникает вопрос, как ему удаётся влюблять в себя всех подряд женщин.