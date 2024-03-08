"Зрители смеялись": удивительное преображение толстушки из "Ералаша" Юлии Михайлиной

Наверняка каждый смотрел "Ералаш" и помнит многих детей-актёров, которые в последствии удивляли своим преображением.
Юлия Михайлина стала звездой тележурнала благодаря колоритной внешности в начале нулевых. Она была крупной девочкой и играла, в основном, либо властных героинь, которых боялись даже хулиганы, либо неуклюжих школьниц-аутсайдеров. Недавно поклонники о ней вспомнили, и были поражены изменениями, произошедшими с молодой актрисой.
Съемки в "Ералаше, как и пухлые щёки, остались в далёком прошлом. Юлия решила похудеть, из-за "чувства влюбленности". В стройной красотке сейчас трудно узнать пышку с экрана. Девушка работает художником-постановщиком театра и кино. Она замужем, причём с будущим мужем они познакомились еще в школе — мальчик был младше на три класса.
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