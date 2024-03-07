Netflix опубликовал тизер сериала "Паразит: Серый". Режиссёр картины ранее работал над фильмом "Поезд в Пусан"

Компания Netflix на своём официальном YouTube-канале опубликовала тизер южнокорейского сериала "Паразит: Серый".
Кинокартина основана на японской манге и её режиссёром выступил Ён Сан-хо. Ранее он работал над популярным фильмом "Поезд в Пусан" о зомби-апокалипсисе.
Предполагается, что премьера сериала состоится на Netflix 5 апреля текущего года. Всего в ленте будет шесть серий.
По сюжету сериала, на наш мир нападают некие существа, которые являются паразитами. Они захватывают контроль над телом носителя, если доберутся до его мозга. Однако один из инопланетных организмов не смог этого сделать и поселился в руке девушки.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что Netflix выложил трейлер к предстоящему документальному сериалу "Завет: История Моисея".
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.