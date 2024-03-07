Пять самых главных отличий Земли от Пандоры из "Аватара"

Земля и Пандора из "Аватара": пять необычных отличий

2:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru подготовила подборку пяти самых главных отличий Земли от Пандоры, спутника Полифема, из фильма Джеймса Кэмерона "Аватар".

Фото: Кадр из фильма "Аватар", Кинопоиск by harket

1. Атмосфера

Атмосфера Пандоры на 20% плотнее земной, поскольку в ней присутствует большое количество ксенона. Кроме того, в воздухе планеты есть много углекислого газа. Кстати, именно поэтому люди на ней не могут долго дышать самостоятельно.

2. Континенты

Если на Земле моря и океаны занимают большую часть планеты, то на Пандоре дела обстоят иначе. При этом на спутнике не существует крупных континентов, как в нашем мире. Это объясняется воздействием огромного Полифема.

3. Фауна

Практически все обитатели Пандоры могут похвастаться шестью конечностями, в то время как у большинства обителей Земли их четыре. Всему причиной атмосфера, которая на 20% плотнее земной, а также низкая по сравнению с нашей планетой гравитация. Шесть лап позволяют гораздо более эффективно перемещаться в таких условиях.

Более того, эволюция на Пандоре пошла по отличному от Земли пути. Она наградила представителей как фауны, так и флоры биолюминесценцией, то есть свечением. На Земле также присутствует подобное, но только распространено не повсеместно.

4. Парящие острова

На Пандоре есть потрясающие летающие острова. Они парят в воздухе по причине состава. В них присутствует много анобтаниума. Это фантастическое вещество отталкивает большую часть магнитных полей и проводит лишь их малую составляющую. В результате скалы "зависают" в воздухе.

5. Эйва

На спутнике Полифема есть Эйва, своеобразная "глобальная сеть", к которой каждое живое существо может подключиться при помощи специальной нейрокосы. Существует версия, что такой способ коммуникации возник по причине выгоды: так обители планеты могут гораздо эффективнее взаимодействовать друг с другом.