Сарик Андреасян сравнил Никиту Кологривого с Шукшиным: "Он как ребята из соседнего двора"

Режиссер Сарик Андреасян назвал актера Никиту Кологривого народным героем

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В интервью NEWS. RU режиссер Сарик Андреасян выразил восхищение актёром Никитой Кологривым, называя его народным героем.

Фото: youtube.com by Никита Кологривый is licensed under public domain

Андреасян сравнил Кологривого с советским актером Василием Шукшиным, отметив, что его персонаж резонирует с российским зрителем.

Режиссер также признал, что Кологривый часто высказывает критику в адрес коллег, но считает, что его мнения нередко оказываются правильными.