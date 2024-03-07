Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
JAMA Network: резкое сокращение финансов повышает риск развития деменции
Как к наличию собаки относится религия
Свинина с картофелем в духовке: сытное блюдо, с которым справится любой мужчина
Этот цветок привлекает внимание своими яркими и красивыми цветами
Как решить проблему сухих и треснувших губ: семь советов дерматологов
Фестиваль "Чкаловская рыбалка-2024" превзошел все предыдущие мероприятия по масштабам в своей истории
Миллионы опасных автомобилей с неисправными подушками безопасности: новый отчет NHTSA
Молодая спутница Брэда Питта Инес де Рамон помогает ему пережить развод с Анджелиной Джоли
Панакота с кофейным сиропом и пралине на сгущёнке: изысканное удовольствие
Сарик Андреасян сравнил Никиту Кологривого с Шукшиным: "Он как ребята из соседнего двора"

Режиссер Сарик Андреасян назвал актера Никиту Кологривого народным героем

0:27
Кино

В интервью NEWS. RU режиссер Сарик Андреасян выразил восхищение актёром Никитой Кологривым, называя его народным героем.

Режиссер Сарик Андреасян назвал актера Никиту Кологривого народным героем
Фото: youtube.com by Никита Кологривый is licensed under public domain

Андреасян сравнил Кологривого с советским актером Василием Шукшиным, отметив, что его персонаж резонирует с российским зрителем.

Режиссер также признал, что Кологривый часто высказывает критику в адрес коллег, но считает, что его мнения нередко оказываются правильными.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Какие растения никогда не нужно удобрять золой
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчиво к холоду
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах Дмитрий Плотников Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
В США рассказали о значении борьбы F-35 с ПВО РФ на Украине для Азии
В США рассказали о значении борьбы F-35 с ПВО РФ на Украине для Азии
Последние материалы
JAMA Network: резкое сокращение финансов повышает риск развития деменции
Как к наличию собаки относится религия
Свинина с картофелем в духовке: сытное блюдо, с которым справится любой мужчина
Этот цветок привлекает внимание своими яркими и красивыми цветами
Как решить проблему сухих и треснувших губ: семь советов дерматологов
Режиссер Сарик Андреасян назвал актера Никиту Кологривого народным героем
Фестиваль "Чкаловская рыбалка-2024" превзошел все предыдущие мероприятия по масштабам в своей истории
Миллионы опасных автомобилей с неисправными подушками безопасности: новый отчет NHTSA
Молодая спутница Брэда Питта Инес де Рамон помогает ему пережить развод с Анджелиной Джоли
Панакота с кофейным сиропом и пралине на сгущёнке: изысканное удовольствие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников