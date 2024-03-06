Сарик Андреасян заявил, что взял в "Онегина" зрелых актёров, потому что не хотел снимать кино для подростков

Сарик Андреасян объяснил, почему взял на роль Онегина 40-летнего актёра

1:22 Your browser does not support the audio element. Кино

В Москве состоялась премьера костюмированного фильма "Онегин" по произведению Александра Пушкина.

Фото: wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

С момента выхода трейлера многие задавались вопросом, почему персонажей, которые в оригинале были не просто молодыми, а юными, сыграли актёры гораздо старше. Так, Евгения Онегина сыграл 40-летний Виктор Добронравов, а Татьяну — 28-летняя Лиза Моряк. Между тем в романе Евгению было чуть больше 20 лет, а Татьяне — 17.

Режиссёр "Онегина" Сарик Андреасян объяснил, что во времена Пушкина у людей была другая психология, они раньше взрослели и раньше умирали. Андреасян хотел, чтобы герои выглядели правдоподобно. По его словам, сейчас молодые люди слишком инфантильные, среди мужчин-актёров было бы трудно найти ровесника Онегина с таким же умудрённым опытом взглядом. Андреасян уверен, что сейчас в природе не существует уставшего от жизни молодого мужчины, каким был пушкинский герой, и даже при всём таланте для 20-летнего актёра могло оказаться слишком сложной задачей воплотить образ, который существовал когда-то давно и теперь ушёл в прошлое.

Андреасян добавил, что он не хотел снимать кино для подростков. Для него было недопустимо, чтобы у зрителей сложилось впечатление, будто они смотрят "Сумерки" или "Слово пацана".