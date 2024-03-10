Довели себя до инфаркта: этих знаменитостей мы потеряли из-за их погони за красотой

Знаменитые актёры, которые умерли из-за стремления к стройности и красоте

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

В погоне за красотой знаменитости готовы на многое. Но жертвы, на которые пошли звёзды из этой подборки, точно ничем не оправданы.

Фото: kinopoisk.ru is licensed under public domain

Одна из всеми любимых актрис советских комедий Наталья Крачковская всегда отличалась полнотой. Уже в преклонном возрасте она поддалась сомнительному тренду на "волшебные" таблетки для похудения и пропила целый курс азиатских препаратов. Ушедшие килограммы вскоре вернулись и принесли с собой высокую температуру, страшную аллергию и боли в животе и почках. Звезду спасли с помощью переливаний крови. Но сердце актрисы пострадало, что привело к инфаркту и смерти.

Американская актриса Бриттани Мёрфи была одержима идеей похудения и практически не давала себе отдыха. Постоянный стресс, недоедание и перегрузки привели знаменитость к инфаркту. Спасти её не удалось.

Роман Трахтенберг похудел на 40 килограммов за три месяца. Во время очередного шоу актёру стало плохо, но от медицинской помощи он резко отказался. В результате, он умер в машине скорой помощи от инфаркта.