Довели себя до инфаркта: этих знаменитостей мы потеряли из-за их погони за красотой

В погоне за красотой знаменитости готовы на многое. Но жертвы, на которые пошли звёзды из этой подборки, точно ничем не оправданы.
Одна из всеми любимых актрис советских комедий Наталья Крачковская всегда отличалась полнотой. Уже в преклонном возрасте она поддалась сомнительному тренду на "волшебные" таблетки для похудения и пропила целый курс азиатских препаратов. Ушедшие килограммы вскоре вернулись и принесли с собой высокую температуру, страшную аллергию и боли в животе и почках. Звезду спасли с помощью переливаний крови. Но сердце актрисы пострадало, что привело к инфаркту и смерти.
Американская актриса Бриттани Мёрфи была одержима идеей похудения и практически не давала себе отдыха. Постоянный стресс, недоедание и перегрузки привели знаменитость к инфаркту. Спасти её не удалось.
Роман Трахтенберг похудел на 40 килограммов за три месяца. Во время очередного шоу актёру стало плохо, но от медицинской помощи он резко отказался. В результате, он умер в машине скорой помощи от инфаркта.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.